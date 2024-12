Come sono cambiati gli Atalanta-Milan dall'era Gasp: dal suo avvento bilancio in pari

"Affrontare l'Atalanta è come andare dal dentista" disse tempo fa Pep Guardiola e mai come oggi la frase è di attualità. Dall'ultima sconfitta subita, contro il Como il 24 settembre, gli orobici hanno collezionato 11 vittorie (di cui 8 consecutive) e 2 pareggi in 13 partite. Morale alle stelle e squadra capace nelle ultime 8 partite di segnare sempre almeno due reti, arrivando al risultato tennistico già in due occasioni. A tal proposito, il Milan è reduce da un 6-1 in Coppa Italia contro il Sassuolo, viene da tre vittorie consecutive e non perde da 7 gare. In trasferta nelle ultime 4 partite ha vinto 3 volte e pareggiato una.

Confronto numero 147 tra le due squadre, bilancio ampiamente in favore del Milan che ha vinto 69 volte contro le 29 dell'Atalanta. 48 i pareggi. Dall'avvento di Gian Piero Gasperini sulla panchina nerazzurra la situazione si è bilanciata: 5 vittorie a testa e 7 pareggi. L'ultima volta in cui il Milan ha espugnato Bergamo risale a ottobre 2021 (2-3) mentre l'ultima partita giocata al Gewiss Stadium è terminata con identico risultato, ma in favore dell'Atalanta. Milan che non riesce a vincere uno scontro diretto da tre partite, considerando tutte le competizioni. Paulo Fonseca non ha mai battuto né l'Atalanta né Gasperini: il bilancio è di un pari e tre sconfitte.