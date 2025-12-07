Come sta Gimenez? Allegri: "La caviglia è a posto. Lo aspettiamo, abbiamo bisogno di lui"

In merito alle difficoltà di Nkunku e di Gimenez, Massimiliano Allegri ha spiegato oggi in conferenza stampa a Milanello:

Su Nkunku:

"Lasciamo perdere l'investimento, parlo del giocatore che ha qualità tecniche straordinarie. È arrivato dopo. Contro la Lazio a San Siro ha fatto una buona partita. Anche lui si deve convincere che deve essere determinante. Le qualità tecniche, basta vedere come stoppa o passa, nessuno può discuterle. Abbiamo bisogno di ragazzi che siano convinti in quello che fanno per arrivare all'obiettivo di squadra. Sono contento di Nkunku e sono convinto che possa fare bene, magari domani può fare gol".

Su Gimenez:

"Il professor Ordine è sempre ironico (ride, ndr). Santiago sta lavorando, speriamo in settimana di riaggregarlo parzialmente con la squadra. La caviglia è a posto. Speriamo di riaverlo, abbiamo bisogno di lui. È un giocatore affidabile, ha lavorato molto per la squadra, ha avuto tante occasioni, ha avuto tre gol annullati per un centimetro, ha fatto tanti gol nel Feyenoord, non è che ha disimparato a fare gol. Gimenez deve rientrare, lo aspettiamo e speriamo che in settimana possa rientrare parzialmente con la squadra".