Come sta Loftus-Cheek? Allegri: "Speriamo di recuperarlo"
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Queste le dichiarazioni di Massimiliano Allegri nel corso della conferenza stampa verso Milan-Torino.
Come avete fatto a fare 60 punti con le difficoltà in attacco?
"Perché la squadra ha lavorato di squadra. Abbiamo avuto problematiche di infortuni nel reparto attaccanti, ma non pensiamo al passato. Ho rivisto la partita con la Lazio, ci sono stati sbagli tecnici negli ultimi 30 metri. Abbiamo subito un gol da evitare, ma ci sta. Domani abbiamo una partita complicata, c'è bisogno di tutti i ragazzi che stanno bene. Speriamo di recuperare Loftus-Cheek, Gabbia stesso, Gimenez migliorerà la condizione. Bisogna mettere gli obiettivi singoli a disposizione del gruppo, altrimenti andiamo dopo 8 mesi a giocarci il posto in Champions".
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