Intervistato a DAZN dopo il successo contro il Monza, Stefano Pioli ha fatto il punto su Brahim Diaz e Dest, usciti anzitempo a causa di problemi fisici: "Brahim ha avuto un affaticamento muscolare, ma non sembra nulla di grave nè per lui, nè per Dest".