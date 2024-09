Come uscire dalla crisi? Fonseca: "Non c'è una chiave se non concentrarsi sul lavoro"

Paulo Fonseca, tecnico del Milan, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Venezia. Il portoghese torna a parlare dopo una falsa partenza, 2 punti in 3 partite e primi mugugni nei suoi confronti:

Come ha fatto uscire nel passato da momenti difficili? C'è una chiave?

"Non so se c'è una chiave. Io continuo con la stessa passione e fiducia, cercando di risolvere i problemi avuti in queste tre partite. In questo momento devo pensare solo alla squadra e al lavoro da fare con i giocatori: questa è la chiave, concentrarsi sul lavoro".

A Roma decise di difendere a 3 quando prendevate troppi gol. Può succedere al Milan?

"Riguardo alla difesa non penso di cambiare e giocare con 3 difensori centrali. Poi si parla tanto di centrocampo, 2+1 e 1+2. Questo è all'inizio, poi le dinamiche sono diverse. In fase 1 siamo diversi dalla fase 2. Tutte le grandi squadre iniziano col 4-2-3-1, poi in fase 2 sono col 3-2-5. Sono più importanti le dinamiche durante la partita che lo schieramento iniziale".