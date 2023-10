Comincia la ottava giornata di Serie A: le percentuali

vedi letture

(ANSA) - ROMA, 06 OTT - L'ultimo turno di serie A prima della sosta per le nazionali ha come clou il derby di Torino, in programma domani. Le quote Snai sono dalla parte della squadra di Allegri, favorita a 1,87, mentre il pareggio e il «2» granata viaggiano rispettivamente a 3,35 e 4,50. Almeno in lavagna, sembra un derby da Under (1,60), mentre l'esito con almeno tre gol complessivi paga 2,20. Domani in campo anche le milanesi: alle 15 apre l'Inter che ospita il Bologna. Quote nettamente a favore dei nerazzurri, con il segno «1» che paga 1,38. Il pareggio vola a 5,00, mentre per il colpo esterno si sale a 7,75. In serata, il Milan è ospite dell'insidioso Genoa e guida il tabellone Snai a 1,97, mentre gli altri due segni («1» e «X») si trovano a 3,90 e 3,50.

Il big match della domenica è tra Napoli e Fiorentina: Garcia in pole a 1,60, successo di Italiano a 5,25; in mezzo il pareggio a 4,25. All'Olimpico c'è Lazio-Atalanta, con quote in equilibrio: nerazzurri favoriti a 2,60, «1» a 2,80, con il pareggio a 3,25. La Roma fa visita al Cagliari: tre punti per Mourinho a 1,80, pareggio a 3,45, prima gioia dei sardi a 4,75. Dopo le prime sette giornate, per il momento la lotta scudetto sembra un affare tra Inter e Milan. Inzaghi in testa alle quote Snai a 2,00, seguito da Pioli a 3,50. Poi Napoli e Juventus a 6,50, prima di una voragine fino ai 25 dell'Atalanta, ai 50 della Roma e ai 75 di Lazio e Fiorentina. (ANSA).