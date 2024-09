Commisso ne ha per tutti: "Dov'è finito Zhang? Juve, da Exor 900 milioni per sistemare i bilanci"

Zero invidia per chi ha vinto facendo debiti. È il mantra di Rocco Commisso. Nell'intervista rilasciata oggi a La Gazzetta dello Sport, il patron della Fiorentina, spesso critico nei confronti dell'operato dell'Inter, con rapporti decisamente tesi fra i due club, ha attaccato i nerazzurri - e anche il Milan - in più passaggi. Tra questi, anche un riferimento esplicito alla precedente proprietà della società di viale della Liberazione, così come sulla gestione economica degli ultimi anni in casa Juventus. Ne ha per tutti, in buona sostanza.

"Non invido nessuno - spiega Commisso - perché certe vittorie sono arrivate grazie a debiti che hanno portato le società fin quasi alla bancarotta e poi nelle mani di fondi per la mancata restituzione dei prestiti.

Stavo per comprare il Milan, poi è finito a mister Li e sapete com'è andata. E Zhang? Non si sa più dov'è, anche lui costretto a lasciare l'Inter. Poi c'è in caso Juve: da Ronaldo in poi Exor ha dovuto mettere 900 milioni di euro per sistemare i bilanci, nonostante i ricavi annuali fossero superiori a 450 milioni".