Como, Da Cunha: "I centrocampisti che mi piacciono di più? Reijnders e Barella in Serie A, Valverde all'estero"

vedi letture

Lucas Da Cunha, centrocampista del Como che ha segnato un gol nell'ultima partita contro il Milan (ne aveva segnato un altro, poi annullato dal VAR per un fuorigioco di pochissimi centimetri), ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport nella quale ha parlato così del suo ruolo in mezzo al campo: "Mi sento sempre meglio in questa posizione, partita dopo partita. La fiducia sta crescendo, il gioco di Fabregas mi mette amio agio.

In cosa devo migliorare soprattutto? Credo nel recupero palla. Al momento l’obiettivo che mi pongo va in questa direzione. I centrocampisti che mi piacciono di più? Reijnders e Barella in Serie A. E, all’estero, Valverde del Real. Sa fare tutto: è veloce, ha grinta, segna".