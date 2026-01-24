Como in stato di grazia: umiliato il Torino con sei gol

Oggi alle 17:00
di Francesco Finulli

Dopo la sconfitta contro il Milan di dieci giorni fa, il Como è entrato in uno stato di grazia, quasi di trance agonistica: dopo aver battuto la Lazio lunedì sera all'Olimpico per 0-3, oggi gli uomini di Cesc Fabregas hanno fatto anche meglio trionfando 5-0 in casa contro il Torino in una partita che non è mai stata in equilibrio. Vantaggio dopo 8 minuti con Douvikas, raddoppio dopo altri otto minuti con Baturina. A inizio ripresa tra 59° e 66° sono Da Cunha e ancora Douvikas a firmare il poker, mentre a chiudere la festa tra 70° e 76° ci pensano Kuhn e Caqueret. Umiliato il Torino con un Marco Baroni che, dopo un risultato di queste proporzioni, rischia seriamente di saltare. 

