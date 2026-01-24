Como in stato di grazia: umiliato il Torino con sei gol
Dopo la sconfitta contro il Milan di dieci giorni fa, il Como è entrato in uno stato di grazia, quasi di trance agonistica: dopo aver battuto la Lazio lunedì sera all'Olimpico per 0-3, oggi gli uomini di Cesc Fabregas hanno fatto anche meglio trionfando 5-0 in casa contro il Torino in una partita che non è mai stata in equilibrio. Vantaggio dopo 8 minuti con Douvikas, raddoppio dopo altri otto minuti con Baturina. A inizio ripresa tra 59° e 66° sono Da Cunha e ancora Douvikas a firmare il poker, mentre a chiudere la festa tra 70° e 76° ci pensano Kuhn e Caqueret. Umiliato il Torino con un Marco Baroni che, dopo un risultato di queste proporzioni, rischia seriamente di saltare.
VENERDÌ 23 GENNAIO
Inter-Pisa 6-2
SABATO 24 GENNAIO
Como-Torino 6-0
Fiorentina-Cagliari 18.00 DAZN
Lecce-Lazio 20.45 DAZN/SKY
DOMENICA 25 GENNAIO
Sassuolo-Cremonese 12.30 DAZN
Atalanta-Parma 15.00 DAZN
Genoa-Bologna 15.00 DAZN
Juventus-Napoli 18.00 DAZN/SKY
Roma-Milan 20.45 DAZN
LUNEDÌ 26 GENNAIO
Verona-Udinese 20.45 DAZN/SKY
