Kalulu sullo scudetto: “È ancora lunga, mi ricordo cosa disse Maignan nel 2021…”

In un'intervista rilasciata a Tuttosport, il difensore della Juve Pierre Kalulu ha parlato delle possibiltà che secondo lui hanno i bianconeri di vincere lo scudetto e nel farlo, ha ricordato quello vinto dal Milan nel 2021, con lui protagonista, e ha svelato dei retroscena particolari. Queste le sue parole:

"Scudetto? È ancora lunga, saranno determinanti febbraio e Marzo. Ma ricordo cosa disse Maignan nel 2021, pareggiamo 1-1 proprio contro la Juventus. Tutti eravamo molto arrabbiati, ci sembrava un'occasione persa, ma Mike ci disse: 'Dobbiamo metterci in testa di aver guadagnato un punto'. E infatti il campionato si è deciso pure lì: ai tempi l'Inter pareva lontana, poi abbiamo vinto noi. bisogna mantenere la testa fredda, stare sul pezzo e contare ogni lunghezza"