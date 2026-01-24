La Fiorentina punta Emerson Royal: il Flamengo per ora alza il muro

Emerson Royal non ha lasciato un grande ricordo di sè, come prestazioni in campo, ai tifosi del Milan, eppure nelle ultime ore è stata avanzata l'ipotesi di un possibile ritorno in Italia del terzino brasiliano. Questa volta, però, il club rossonero non c'entra niente perché a farsi avanti, inizialamente con un sondaggio di tipo informativo, è stata la Fiorentina che cerca un rinforzo sulla corsia di destra, anche a lungo termine. A riportare la notizia il portale carioca Bolavip.

Ciononostante il Flamengo, che ha acquistato la scorsa estate Royal dal Milan, al momento alza il muro e non ha intenzione di privarsene. Da quando ha fatto ritorno in patria, Emerson Royal ha contribuito alla vittoria del campionato brasiliano e della Copa Libertadores: inoltre lo staff tecnico lo tiene in grande considerazione. L'aspetto più rilevante però è la clausola rescissoria monstre da 80 milioni che non solo è inattaccabile per la Viola ma anche molto complicata da poter abbassare o limare.