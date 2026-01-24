Serie A, crolla la Fiorentina: il Cagliari espugna Firenze 1-2
La Fiorentina torna a perdere in campionato e lo fa crollando in casa contro il Cagliari. Propri i sardi passano due volte in vantaggio prima con Kilicsoy al 31' e poi con Palestra nei minuti di recupero del primo tempo. Nella ripresa a nulla serve il gol di Brescianini al 74'. Sconfitta amara per la viola, ancora in piena crisi in questa stagione così complicata.
Di seguito, ecco il programma completo della 22^ giornata:
VENERDI' 23 GENNAIO
Inter-Pisa 6-2
SABATO 24 GENNAIO
Como-Torino 6-0
Fiorentina-Cagliari 1-2
Lecce-Lazio 20.45
DOMENICA 25 GENNAIO
Sassuolo-Cremonese 12.30
Atalanta-Parma 15.00
Genoa-Bologna 15.00
Juventus-Napoli 18.00
Roma-Milan 20.45
LUNEDI' 26 GENNAIO
Verona-Udinese 20.45
