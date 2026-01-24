Serie A, crolla la Fiorentina: il Cagliari espugna Firenze 1-2

Serie A, crolla la Fiorentina: il Cagliari espugna Firenze 1-2MilanNews.it
Oggi alle 20:12News
di Niccolò Crespi

La Fiorentina torna a perdere in campionato e lo fa crollando in casa contro il Cagliari. Propri i sardi passano due volte in vantaggio prima con Kilicsoy al 31' e poi con Palestra nei minuti di recupero del primo tempo. Nella ripresa a nulla serve il gol di Brescianini al 74'. Sconfitta amara per la viola, ancora in piena crisi in questa stagione così complicata.

Di seguito, ecco il programma completo della 22^ giornata:

VENERDI' 23 GENNAIO

Inter-Pisa 6-2

SABATO 24 GENNAIO

Como-Torino 6-0

Fiorentina-Cagliari 1-2

Lecce-Lazio 20.45

DOMENICA 25 GENNAIO

Sassuolo-Cremonese 12.30

Atalanta-Parma 15.00

Genoa-Bologna 15.00

Juventus-Napoli 18.00

Roma-Milan 20.45

LUNEDI' 26 GENNAIO

Verona-Udinese 20.45