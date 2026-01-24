Fullkrug e la maledizione del 9: “Non m’importa, mi da tanta energia”

Nel canale YouTube della Serie A, è stato pubblicato un video in cui Fullkrug parla della sua avventura appena iniziata a Milano. Queste le sue parole:

"Il numero 9 è sempre importante, penso che per molti club e per molte nazioni sia un numero importante. Perchè è come.. ho già sentito come si chiama il numero 9 qui, c'è una parola specifica "punta". Ciò dimostra che il numero 9 è sempre un punto fermo nel gioco e quando vedo il numero 9, penso ai gol che faccio. So anche che questo numero per il Milan rappresenta delle difficoltà ma a me non importa, è una cosa positiva al 100%, energia positiva, segnare gol, ecco cosa voglio fare con il numero.