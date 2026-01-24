San Siro si ferma per le Olimpiadi: quando ritornerà la Serie A nella Scala del calcio
Con la sfida di ieri sera tra Inter e Pisa si sono ufficialmente chiuse, ovviamente in maniera provvisoria, le porte di San Siro per quanto le partite di Milan e Inter. Da oggi, infatti, al Meazza inizieranno tutti i preparativi necessari al grande appuntamento del 6 febbraio, ovvero la cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici invernali di Milano Cortina 2026. Così, le due milanesi saranno costrette a non calcare il prato di San Siro per parecchio tempo, addirittura potrebbe essere anche un mese.
Il recupero della partita contro il Como è ancora da definire e tutto dipenderà dall'Inter: se i nerazzurri si qualificassero ai play-off da testa di serie, Milan-Como sarà recuperar a metà della settimana 16-21 febbraio. Al contrario, il match si giocherà a metà della settimana 23-28 febbraio. Quindi sicuramente sarà l'Inter a tornare per prima a San Siro, nel big match contro la Juventus (weekend di San Valentino), mentre per il Milan per ora la certezza di ritornare davanti al proprio pubblico è per la partita del weekend del 22 febbraio contro il Parma
CALENDARIO MILAN
Inter - Pisa (Serie A, 23 gennaio)
Borussia Dortmund - Inter (Champions League, 28 gennaio)
Cremonese - Inter (Serie A, 1 febbraio)
Inter - Torino (Coppa Italia, 4 febbraio, si giocherà a Monza)
Sassuolo - Inter (Serie A, 8 febbraio)
IL CALENDARIO DEL MILAN
Roma - Milan (Serie A, 25 gennaio)
Bologna - Milan (Serie A, 3 febbraio)
Milan - Como (Serie A, da definire)
Pisa - Milan (Serie A, 15 febbraio)
