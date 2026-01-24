Milan, la differenza tra XG prodotti e XG subiti: il dato

È diventato ormai un elemento cardine, almeno per la critica e per i tifosi, il dato relativo ai cosiddetti XG ossia gli expected goal. In base alla tipologia di tiro fatto o subito, il computer calcola una percentuale secondo la quale quel tiro sarebbe potuto diventare una rete e gli assegna un valore che va da 0 (gol impossibile) a 1 (gol praticamente certo).

IL DATO DEI ROSSONERI

Andando ad analizzare questo dato per la squadra di Massimiliano Allegri, sia a livello di XG prodotti che Xg subiti, viene evidenziata una cosa in particolare. Se in attacco 38.8 di XG segnando poi 34 gol, quindi 4 in meno di quanto sia stato calcolato, realizzando un totale di 297 tiri, in difesa gli XG subiti sono 24.9 ma i gol subiti sono solo 16. Una differenza di 8.9 gol.