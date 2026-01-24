Roma-Milan è Gasp contro Max. Agresti: "Condividono la stessa concretezza"

Grande attesa per la domenica di Serie A Enilive, con due big match che arriveranno uno in fila all'altro: prima la Juventus ospiterà il Napoli alle ore 18 e poi il Milan scenderà in casa della Roma alle ore 20.45. Per i rossoneri si tratta di una gara davvero molto importante nell'economia della stagione, pur non risultando decisiva ancora per nulla. Per commentare gli umori e le sensazioni della vigilia della sfida tra i giallorossi e il Diavolo, il giornalista Stefano Agresti è intervenuto su Radio Radio per esprimere la sua opinione.

Le parole di Agresti su cosa si aspetta dalla gara dell'Olmpico tra Roma e Milan: "Allegri aveva l’obbligo di vincere: al Milan ci è riuscito e alla Juventus ha confermato di essere un allenatore vincente. Gasperini gli scudetti non li ha vinti perché, oggettivamente, non aveva una squadra per poterlo fare. Ma portare l’Atalanta in Champions e conquistare l’Europa League vale quanto vincere dei campionati. Hanno avuto percorsi diversi, e alla fine i titoli contano. Allegri e Gasperini restano comunque differenti, pur avendo avuto lo stesso maestro: nel modo di fare calcio e nel modo in cui si pongono all’esterno. Ma entrambi condividono la stessa concretezza"