Allegri: "Il gap con i club europei è evidente, Champions fondamentale"

(ANSA) - MILANO, 24 GEN - "È troppo importante nel campionato italiano per una grande squadra partecipare alla Champions: i soldi della Champions servono a gestire il mercato e ad avere un futuro più roseo. L'altro giorno sono usciti i fatturati delle top europee: il gap tra squadre italiane, inglesi e spagnole è troppo importante": lo dice il tecnico del Milan, Massimiliano Allegri, alla vigilia della sfida contro la Roma. "Questo è il calcio italiano e un'iniezione importante di danari viene dalla Champions - ha proseguito Allegri -. Bisogna fare un passo alla volta, l'obiettivo è entrare tra le prime quattro e per arrivarci bisogna fare molta molta fatica, e quindi bisogna stare zitti".

Dopo la sfida dell'Olimpico, i rossoneri torneranno in campo martedì 3 febbraio e poi il 15, sempre in trasferta. "Sarà difficile mantenere alta l'attenzione ma giochiamo quando ci hanno detto di giocare - ha spiegato l'allenatore rossonero -. Sicuramente è una situazione anomala ma non possiamo modificare. Giochiamo fuori casa ma non ci pensiamo, ci concentriamo su quello che dobbiamo fare". (ANSA).