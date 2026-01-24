Serie A, la classifica aggiornata: il pareggio del Lecce inguaia la Fiorentina
Di seguito ecco come cambia la classifica aggiornata della Serie A:
1. Inter 52 (22 partite giocate)
2. Milan 46 (21)
3. Napoli 43 (21)
4. Roma 42 (21)
5. Como 40 (22)
6. Juventus 39 (21)
7. Atalanta 32 (21)
8. Bologna 30 (21)
9. Lazio 29 (22)
10. Udinese 26 (21)
11. Cagliari 25 (22)
12. Sassuolo 23 (21)
13. Cremonese 23 (21)
14. Parma 23 (21)
15. Torino 23 (22)
16. Genoa 20 (21)
17. Lecce18 (22)
18. Fiorentina17 (22)
19. Verona 14 (21)
20. Pisa 14 (22)
