Colombo arbitro di Roma-Milan: i precedenti in Serie A con il Diavolo sono da incubo

Due big match in programma nella 22esima giornata del campionato di Serie A Enilive, che si è aprta ieri con la vittoria dell'Inter sul Pisa. Domani alle 18 la Juventus ospita il Napoli, a seguire alle 20.45 la Roma accoglie il Milan allo stadio Olimpico. Due partite cruciali per la corsa Champions League e in generale per la vetta della classifica. La sfida della capitale, che vedrà protagonisti i rossoneri, è stata affidata all'arbitro Andrea Colombo, fischietto della sezione di Como.

I precedenti del Milan con il signor Colombo, specialmente in campionato, sono totalmente negativi. Prima della gara di domenica sera, per tre volte l'arbitro comasco ha arbitrato i rossoneri in Serie A: per tre volte il Diavolo ha perso. Le prime due risalgono alla stagione 2023/2024: sconfitta in casa del Monza 4-2, con espulsione discussa Luka Jovic; sconfitta nel Derby contro l'Inter 2-1 con espulsione a Calabria e Theo Hernandez. L'ultimo precedente in campionato è la vittoria 0-2 del Napoli a San Siro della passata stagione. L'ultimo precedente in assoluto, però, è una vittoria: si tratta della semifinale di Supercoppa Italiana 2025 che il Milan ha vinto in rimonta sulla Juventus 1-2, vincendo poi il trofeo nella finalissima con l'Inter.