Serie A, solo un pareggio per 0-0 tra Lecce e Lazio
Termina con un pareggio a reti bianche la sfida tra Lecce e Lazio. Un pareggio che non frutta nessun vantaggio ad entrambe le squadre, differenziate da una posizione in classifica netta ma da un percorso, tutto un salita comune. Domani alle 12.30 in campo Sassuolo-Cremonese.
VENERDI' 23 GENNAIO
Inter-Pisa 6-2
SABATO 24 GENNAIO
Como-Torino 6-0
Fiorentina-Cagliari 1-2
Lecce-Lazio 20.45
DOMENICA 25 GENNAIO
Sassuolo-Cremonese 12.30
Atalanta-Parma 15.00
Genoa-Bologna 15.00
Juventus-Napoli 18.00
Roma-Milan 20.45
LUNEDI' 26 GENNAIO
Verona-Udinese 20.45
