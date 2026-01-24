Cremonese, Franco Vazquez saluta la Serie A e torna in Argentina

(ANSA) - CREMONA, 24 GEN - Franco Vazquez lascia la Cremonese per tornare in Argentina al Belgrano. Oggi ha ha salutato commosso i grigiorossi. Ha lasciato anche una lettera per i tifosi pubblicata sul sito della società. Lascia dopo due stagioni: una promozione e un gol nell'attuale campionato di serie A. 'Cari Cremonesi - ha scritto -, in questi ultimi tre anni del mio lungo viaggio ho avuto la fortuna di scoprire una realtà che ha saputo accogliermi e rispettarmi, una società a dimensione umana che mi ha permesso di contribuire a realizzare un altro sogno, tornare in Serie A, e una città che ho il privilegio di chiamare casa".

"Dopo un'attenta riflessione che ha coinvolto anche la mia famiglia sono giunto ad una conclusione difficile ma consapevole: penso che sia arrivato il momento di chiudere quel cerchio che ho iniziato a disegnare quindici anni fa, quando da ragazzo lasciavo l'Argentina con una valigia piena di sogni da rincorrere e afferrare. La traiettoria oggi - ha spiegato - mi riporta là, dove tutto è nato, perché a prevalere è il desiderio di riavvicinarmi all'affetto dei miei cari. Ci tengo a ringraziare profondamente il cavalier Giovanni Arvedi e tutta la dirigenza per la sensibilità dimostrata nell'assecondare questa mia scelta. Voglio abbracciare tutti i tifosi grigiorossi. Non sono di tante parole, lo sapete bene, ma queste sono dovute: grazie, Cremona, sarai per sempre casa mia'. Per sempre, il Mudo". (ANSA).