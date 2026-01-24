Juventus su due ex Milan. Ceccarini: "Di Tonali già abbiamo parlato. L'altro obiettivo è Kessié"

Nel corso del consueto appuntamento con il suo editoriale per TMW, l'esperto di calciomercato Niccolò Ceccarini ha fatto il punto sui movimenti in casa Juventus in vista della prossima stagione, con due ex Milan che potrebbero fare al caso di Luciano Spalletti:

"A giugno i bianconeri proveranno ad arricchire ulteriormente la rosa. Di Tonali abbiamo già detto. È lui il grande colpo che la società sta preparando per l’estate ma i piani portano a prendere in considerazione anche molti parametri zero. Cominciamo dalla difesa dove un obiettivo è sicuramente Marcos Senesi attualmente in forza al Bournemouth. Un giocatore che abbina forza fisica a qualità tecnica. Per il ruolo di esterno il club bianconero ha già bloccato Mingueza del Celta Vigo. A centrocampo un altro obiettivo è di sicuro Kessié che si svincolerà dall’Al-Alhi. In questi giorni la Juventus ha fatto il punto della situazione con i suoi agenti. Un nodo importante da superare è l’ingaggio ma si lavora per trovare un’eventuale soluzione. Piace molto anche Bernardo Silva, che a fine stagione concluderà la sua esperienza al Manchester City".