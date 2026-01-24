VIDEO MN - Mike Maignan acclamato dai tifosi all'arrivo a Roma, per il francese il rinnovo è fatto

In esclusiva per MilanNews.it, l'arrivo a Roma di Mike Maignan per Roma-Milan di domani. E ci siamo per il rinnovo! Nonostante fosse impensabile, anche solo la scorsa estate, la possibilita di rinnovo per il portiere e capitano rossonero, negli ultimi mesi le parti si sono riavvicinate e sono giunte a un accordo che aspetta solo di essere ufficializzato. Sarà un rinnovo fino al 2031 e il portiere riceverà uno stipendio alla Leao. Manca solo la firma e l'ufficialità.

LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: Colombo

Assistenti: Perrotti-Rossi M.

IV Ufficiale: Zufferli

VAR: Di Bello

AVAR: Abisso

DOVE VEDERE ROMA-MILAN

Data: domenica 25 gennaio 2026

Ora: 20.45

Stadio: Olimpico di Roma

Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, Tim Vision

Web: MilanNews.it