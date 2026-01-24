VIDEO MN - Il Milan accolto così dai suoi tifosi all'arrivo a Roma

Oggi alle 20:41News
di Niccolò Crespi
fonte Antonello Gioia

Come appreso dalla redazione di MilanNews.it, il Milan è appena arrivato a Roma. Le immagini esclusive dell'arrivo del Milan nell'hotel di Roma, con i calciatori rossoneri che passeranno qui le ore di attesa verso la sfida di domani sera contro i giallorossi.

LA SQUADRA ARBITRALE
Arbitro: Colombo
Assistenti: Perrotti-Rossi M.
IV Ufficiale: Zufferli
VAR: Di Bello
AVAR: Abisso

DOVE VEDERE ROMA-MILAN
Data: domenica 25 gennaio 2026
Ora: 20.45
Stadio: Olimpico di Roma
Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, Tim Vision
Web: MilanNews.it