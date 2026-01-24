FOTO MN - Il Milan è appena arrivato in hotel a Roma
Come riportato dal nostro inviato sul posto, in esclusiva per la redazione di MilanNews.it il Milan è appena arrivato a Roma, più precisamente a Villa Pamphili, in cui soggiornerà in attesa della grande sfida di domani sera alle 20.45 contro la Roma di Gasperini.
ALLEGRI IERI IN CONFERENZA STAMPA
"La Roma non è una sorpresa, sapevo che con Gasperini ce la saremo trovata lì per lottare per la Champions. Ci sono quattro squadre per tre posti, l'Inter ha una proiezione da 90 punti. Sperando che le squadre in Europa vadano più avanti possibile così ci saranno 5 posti Champions, altrimenti una rimane fuori. In termini di aggressività no, in termini di punto di riferimento in attacco sì. Malen è un buon giocatore, si è presentato molto bene. Per noi sarà una partita diversa a livello difensivo".
