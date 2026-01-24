Fullkrug: “Ho tantissima energia. Milan club speciale”

Sportmediaset ha intevistato Niclas Fullkrug e ha rilasciato il video sul proprio sito. Queste le parole del centravanti rossonero:

" È difficile da dire ma ovviamente è un momento molto speciale, sono felice che il club mi abbia dato la fiducia di essere considerato un buon calciatore e di poter giocare in una grande squadra come questa perchè posso farlo e loro ci credono. È come se l'anno e mezzo precedente non fosse stato buono ma ora mi sento così bene ad essere qui, l'energia è così positiva, la mentalità è così postivia e mi godo il momneto"

Sulla vita in Italia: "Mi piace la cultura dell'Italia, mi sento già a casa, mi sento così bene qui che mi sento a mio agio, io sono felice, la mia famiglia è felice, ci piace come sono le persone. Le persone sono molto calorose, ovviamente il Milan è un club molto speciale ed ovunque io vado vedo amore dai tifosi e questo rende la vita molto più facile"