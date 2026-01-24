Sky - Verso Roma: Nkunku in vantaggio su Pulisic, fiducia a Ricci e conferme su De Winter

Continua a scorrere il conto alla rovescia che ci separa dal big match di domani sera tra Roma e Milan che si disputerà allo stadio Olimpico alle ore 20.45: una gara che potrebbe rappresentare davvero uno snodo cruciale della stagione sia per i giallorossi che per i rossoneri. Per questo le scelte iniziali dei due allenatori saranno cruciali, sia all'inizio che a gara in corso.

Lato Milan, dopo l'ultimo allenamento di oggi, nel primo pomeriggio, Massimiliano Allegri ha avuto la conferma della disponibilità dal primo minuto per Alexis Saelemaekers che ha recuperato dal problema muscolare. Tre le grandi novità di formazione secondo SKY, una per reparto. In difesa è tornato a disposizione Pavlovic dopo l'infortunio alla testa ma non è ancora al 100%, per questo si va verso la conferma di Koni De Winter accanto a Gabbia e Tomori; a centrocampo fiducia per Samuele Ricci, che ha destato ottime impressioni in queste ultime gare e che è in vantaggio nel ballottaggio a tre con Fofana e Loftus; in attacco Christopher Nkunku sembra essere il favorito per fare da spalla a Leao, a discapito di Pulisic che partirà dalla panchina.

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (3-5-2)

16 Maignan

23 Tomori, 46 Gabbia, 5 De Winter

56 Saelemaekers, 4 Ricci, 14 Modric, 12 Rabiot, 33 Bartesaghi

18 Nkunku, 10 Leao

A disposizione: 1 Terracciano, 96 Torriani, 31 Pavlovic, 27 Odogu, 24 Athekame, 2 Etupinan, 19 Fofana, 30 Jashari, 8 Loftus-Cheek, 11 Pulisic, 9 Fullkrug.

All. Massimiliano Allegri