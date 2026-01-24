Serie A, la classifica aggiornata: Como a -6 dal Milan

Il Como sogna e lo fa in grande: dopo il tris all'Olimpico rifilato alla Lazio, oggi la squadra di Fabregas ha raddoppiato il bottino e ha demolito il Torino con il punteggio di 6-0. La squadra di Fabregas, reduce da 9 gol fatti e 0 subiti in due gare, si porta a quota 40 punti, riducendo momentaneamente la distanza dalle squadre in vetta: dal Milan secondo i punti di distacco sono 6. Per i granata invece il baratro si apre sotto i piedi, il vantaggio sulla terzultima è ancora confortante (6 punti) ma non è detto che anche solo al termine di questo weekend possa ridursi.

SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Inter 52 (22)

Milan 46 (21)

Napoli 43 (21)

Roma 42 (21)

Como 40 (22)

Juventus 39 (21)

Atalanta 32 (21)

Bologna 30 (21)

Lazio 28 (21)

Udinese 26 (21)

Sassuolo 23 (21)

Cremonese 23 (21)

Parma 23 (21)

Torino 23 (22)

Cagliari 22 (21)

Lecce 17 (21)

Fiorentina 17 (21)

Pisa 14 (22)

Verona 14 (21)