Fullkrug e la vita in Italia: "Mi piace la cultura, mi sento già a casa. Sono felice"

Durante la puntata odierna di Sportmediaset, è stata mostrata in esclusiva un'intervista rilasciata dal nuovo numero 9 del Milan Niclas Fullkrug. Queste le sue parole:

Sul gruppo squadra - "Penso che abbiamo una grande squadra e un grande gruppo e questo è molto importante. Ognuno di noi è concentrato sulla prossima partita, non guardiamo troppo avanti, pensiamo a prendere 3 punti alla volta".

Sulla vita in Italia: "Mi piace la cultura dell'Italia, mi sento già a casa, mi sento così bene qui che mi sento a mio agio, io sono felice, la mia famiglia è felice, ci piace come sono le persone. Le persone sono molto calorose, ovviamente il Milan è un club molto speciale ed ovunque io vado vedo amore dai tifosi e questo rende la vita molto più facile"