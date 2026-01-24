Agresti: "Saelemaekers preziosissimo: il suo recupero è importante"

Grande attesa per la domenica di Serie A Enilive, con due big match che arriveranno uno in fila all'altro: prima la Juventus ospiterà il Napoli alle ore 18 e poi il Milan scenderà in casa della Roma alle ore 20.45. Per i rossoneri si tratta di una gara davvero molto importante nell'economia della stagione, pur non risultando decisiva ancora per nulla. Per commentare gli umori e le sensazioni della vigilia della sfida tra i giallorossi e il Diavolo, il giornalista Stefano Agresti è intervenuto su Radio Radio per esprimere la sua opinione.

Il commento di Stefano Agresti sulla formazione del Milan che recupera Alexis Saelemaekers, con ogni probabilità, dal primo minuto: "La Roma ha risparmiato gli uomini in coppa. Si prospetta un’ottima partita. Saelemaekers per il Milan è preziosissimo, il suo recupero può essere importante. Mi aspetto che la Roma faccia la partita, ma deve stare attenta”.