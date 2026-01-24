Serie A, 22esima giornata: la lista degli indisponibili, squalificati e diffidati

È iniziata ieri sera la 22esima giornata di Serie A con la vittoria dell'Inter sul Pisa. Oggi in campo 6 squadre. Ecco la lista dei diffidati, squalificati e indisponenti per ogni squadra.

ATALANTA
Indisponibili: Bellanova, Bakker.
Squalificati: nessuno.
Diffidati: nessuno

BOLOGNA
Indisponibili: Lucumi.
Squalificati: Miranda.
diffidaDi: Cambiaghi

CAGLIARI
Indisponibili: Belotti, Deiola, Felici, Folorunsho, Di Pardo, Liteta, Pintus
Squalificati: nessuno.
Diffidati: Prati, Esposito

COMO
Indisponibili: Diao, Morata, Goldaniga, Cerri.
Squalificati: nessuno.
Diffidati: Nico Paz

CREMONESE
Indisponibili: Sarmiento.
Squalificati: nessuno.
Diffidati: Barbieri, Bondo

FIORENTINA
Indisponibili: Kean, Lamptey, Parisi.
Squalificati: nessuno.
Diffidati: Fagioli, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Parisi

GENOA
Indisponibili: Siegrist, Gronbaek.
Squalificati: Ostigard
Diffidati: Masini

HELLAS VERONA
Indisponibili: Suslov, Akpa-Akpro, Bella-Kotchap, Frese, Belghali, Al-Musrati, Valentini.
Squalificati: nessuno.
Diffidati: Akpa-Akpro, Orban 

INTER
Indisponibili: Dumfries, Calhanoglu, Di Gennaro, Palacios.
Squalificati: nessuno.
Diffidati: Barella, Calhanoglu

JUVENTUS
Indisponibili: Vlahovic, Milik e Rugani.
Squalificati: nessuno.
Diffidati: Locatelli

LAZIO
Indisponibili: Patric, Rovella.
Squalificati: Cataldi.
Diffidati: cancellieri, Pellegrini, Romagnoli

LECCE
Indisponibili: Berisha.
Squalificati: Gaspar.
Diffidati: nessuno

MILAN
Indisponibili: Gimenez.
Squalificati: nessuno.
Diffidati: Fofana

NAPOLI
Indisponibili: Politano, Rrahmani, David Neres, De Bruyne, Gilmour, Meret.
Squalificati: nessuno.
Diffiidati: nessuno 

PARMA
Indisponibili: Almqvist, Frigan, Guaita, Ndiaye, Suzuki.
Squalificati: nessuno.
Diffidati: Delprato

PISA
Indisponibili: Albiol, Cuadrado, Denoon, Lusuardi, Nzola, Stengs, Vural, Semper.
Squalificati: nessuno.
Diffidati: Aebischer, Marin

ROMA
Indisponibili: Gollini, Dovbyk, Angelino, El Shaarawy
Squalificati: nessuno.
Diffidati: Wesley

SASSUOLO
Indisponibili: Pieragnolo, Boloca, Candé, Koné.
Squalificati: nessuno.
Diffidati: Doig, Matic, Muharemovic, Muric, Walukiewicz

TORINO
Indisponibili: Aboukhlal, Asllani, Biraghi, Dembele, Gineitis, Ilic, Masina, Nkounkou, Sazonov, Schuurs, Simeone.
Saualificati: nessuno.
Diffidati: Valsic

UDINESE
Indisponibili: Zaniolo, Piotrowski, Buksa, Zemura.
Squalificati: nessuno.
Diffidati: Karlstrom