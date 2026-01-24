MN - Il Milan partirà in aereo per Roma poco dopo le 17

Oggi alle 16:48
di Francesco Finulli

Per il Milan la giornata della vigilia del big match contro la Roma, che domani sera alle ore 20.45 si giocherà allo Stadio Olimpico, si è aperta con la conferenza stampa di Massimiliano Allegri direttamente dal centro sportivo di Milanello. I rossoneri hanno successivamente svolto l'allenamento di rinfinitura in cui il tecnico toscano si sarà sicuramente schiarito le idee sugli ultimi dubbi di formazione. Ora la delegazione rossonera è pronta per raggiungere la capitale: la squadra lascerà Milanello poco dopo le 17 e raggiungerà in aereo Roma.

LA SQUADRA ARBITRALE
Arbitro: Colombo
Assistenti: Perrotti-Rossi M.
IV Ufficiale: Zufferli
VAR: Di Bello
AVAR: Abisso

DOVE VEDERE ROMA-MILAN
Data: domenica 25 gennaio 2026
Ora: 20.45
Stadio: Olimpico di Roma
Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, Tim Vision
Web: MilanNews.it