MN - Il Milan partirà in aereo per Roma poco dopo le 17

vedi letture

Per il Milan la giornata della vigilia del big match contro la Roma, che domani sera alle ore 20.45 si giocherà allo Stadio Olimpico, si è aperta con la conferenza stampa di Massimiliano Allegri direttamente dal centro sportivo di Milanello. I rossoneri hanno successivamente svolto l'allenamento di rinfinitura in cui il tecnico toscano si sarà sicuramente schiarito le idee sugli ultimi dubbi di formazione. Ora la delegazione rossonera è pronta per raggiungere la capitale: la squadra lascerà Milanello poco dopo le 17 e raggiungerà in aereo Roma.

LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: Colombo

Assistenti: Perrotti-Rossi M.

IV Ufficiale: Zufferli

VAR: Di Bello

AVAR: Abisso

DOVE VEDERE ROMA-MILAN

Data: domenica 25 gennaio 2026

Ora: 20.45

Stadio: Olimpico di Roma

Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, Tim Vision

Web: MilanNews.it