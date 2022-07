Compagnoni: "Al Milan serve un centrale ma ha un'ottima rete scout che saprà trovare una soluzione"

MilanNews.it

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Maurizio Compagnoni ha parlato del Milan. Queste le sue parole: "Al Milan serve un difensore centrale. Considerando però come Kalulu e Tomori hanno giocato, per quanto riguarda la titolare Pioli è a posto. Hanno bisogno di un rinforzo per completare il reparto. Il Milan ha un'ottima scuola scout, possono trovare un giocatore forte per rinforzare il reparto"