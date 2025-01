Compagnoni: "Calabria-Conceiçao? Se ci fosse una società forte non ci sarebbe una situazione di tensione"

Il Milan vince contro il Parma in rimonta con due gol nel recupero, ma quello che ha fatto più notizia è stato sicuramente lo scontro verbale tra Conceiçao e Calabria al triplice fischio, con l'allenatore che è stato fermato dal suo staff. Nel post partita i due poi hanno spiegato con serenità che si è trattato di un malinteso, riconoscendo come immagini del genere non siano state sicuramente edificanti. Maurizio Compagnoni, in diretta su Sky Sport, commenta così l'episodio:

"Non dico che è un qualcosa di clamoroso, ma è abbastanza insolito. C’erano già stati attriti con la precedente gestione. Non c’era grande empatia tra Fonseca e lo spogliatoio e con Conceiçao le cose non sono migliorate. È un problema grave. Se ci fosse una società forte non ci sarebbe una situazione di tensione. Il Milan oggi l’ha raddrizzata, è in corsa per il quarto posto ma le cose non vanno bene”.