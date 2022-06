Compagnoni: "Forse l'esplosione di Kalulu ha cambiato un po' i piani del Milan"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Intervenuto a Sky Sport 24, il noto telecronista Maurizio Compagnoni ha parlato così delle possibili operazioni in difesa che il Milan farà in questa sessione di mercato: "Considerando che Ballo-Touré non piaccia particolarmente a Pioli per usare un eufemismo, forse il Milan potrebbe cercare un'alternativa a Theo. Per quanto riguarda il difensore centrale forse l'esplosione di Kalulu ha cambiato un po' i piani del Milan. Tomori-Kalulu è stata una grande coppia, c'è Gabbia e Kjaer tornerà da un lungo infortunio e bisognerà vedere come sta. Magari il Milan farà un investimento importante come può essere quello di Botman: visto che Romagnoli andrà in scadenza un altro centrale può essere utile. E mi aspetto anche qui un colpo in prospettiva piuttosto che un calciatore nel pieno della sua carriera".