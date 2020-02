Maurizio Compagnoni, intervenuto a Sky Sport 24, ha parlato di Ibrahimovic e Lukaku in vista del derby di domenica sera: "L'Inter ha i difensori per contenere Ibrahimovic, ma per il Milan è un giocatore fondamentale dal punto di vista mentale. Lukaku? Arginarlo non è facile, sta facendo un campionato straordinario".