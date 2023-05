Compagnoni: "Il cammino in Champions del Milan è stato sottovalutato. Stagione positiva con il quarto posto"

MilanNews.it

Presente negli studi di SkySport24, Maurizio Compagnoni, ha commentato così la stagione del Milan: "Il cammino in Champions League del Milan è stato sottovalutato, due anni fa era un risultato inimmaginabile. Quindi già per questo la stagione del Milan è positiva. La strada per la Champions è in discesa, chiaro che se non dovesse arrivare tra le prime quattro sarebbe una delusione forte e renderebbe la stagione negativa nonostante la semifinale di Champions. Arrivando tra le prime quattro e con la semifinale di Champions la stagione del Milan sarebbe positiva. Il Milan ha eliminato Tottenham e Napoli, in Europa ha avuto un grande cammino".