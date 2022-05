Compagnoni "Maignan impressionante per la sua continuità di rendimento"

© foto di www.imagephotoagency.it

Mike Maignan, arrivato la scorsa estate dal Lille per circa 14 milioni di euro, sta vivendo una stagione da protagonista a Milano. Di seguito il pensiero di Maurizio Compagnoni, intervenuto a Sky Sport 24, sul portiere rossonero: "La continuità di rendimento è stata impressionante. Tatarusanu non ha fatto male, ma Maignan è stato impressionante per la sicurezza e per la facilità con cui si è calato nel nuovo ambiente. La continuità di rendimento è stata veramente notevole".