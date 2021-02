Compagnoni: "Mandzukic e Ibra insieme? Pioli ha abbondanza"

Il noto telecronista Maurizio Compagnoni, intervenuto a Sky Sport 24, ha commentato così la possibilità futura di vedere insieme in campo Ibrahimovic e Mandzukic: "Me l’aspetto perché gestire Mandzukic tenendolo costantemente in panchina è molto molto complicato mi raccontano. Però è anche vero che se sono tutti a disposizione il Milan ha abbondanza in attacco. Passi con tutto il rispetto per Hauge, che è un prospetto interessante, però già tirare fuori Leao e Rebic non è semplicissimo. Se sono tutti a disposizione Pioli ha abbondanza. Poi vediamo qual è il vero attualmente il vero Mandzukic, credo che ora nelle gerarchie non parta in pole position”.