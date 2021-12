Compagnoni: "Milan condannato a vincere contro il Genoa. Messias sarà utile negli spazi stretti"

Maurizio Compagnoni, presente negli studi di SkySport24, ha commentato così il match di stasera tra Genoa e Milan: "Mi aspetto un Genoa molto prudente, è una gara complicatissima per i rossoblu, ma se il Milan dovesse segnare nella prima mezz'ora potrebbe venire un po' di pressione ai rossoneri che sono condannati a vincere dopo le due sconfitte di fila in campionato. Il ko contro la Fiorentina è arrivata a causa di alcuni errori individuali, ma a livello di gioco non aveva fatto male. Contro il Sassuolo invece il Milan non ha giocato bene, credo che abbiamo avuto un calo mentale dopo l'impresa di Madrid. Messias? La sua storia è straordinaria. Il Genoa concederà pochi spazi, uno come Messias, che è bravo anche negli spazi stretti, potrebbe essere molto utile".