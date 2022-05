Compagnoni: "Milan, grande lavoro di Pioli e dei preparatori atletici"

MilanNews.it

Il noto telecronista Maurizio Compagnoni, intervenuto a Sky Sport 24, ha commentato così il progetto sportivo del Milan: “Non sono in grado di dire se avere una rosa con un’età media relativamente bassa abbia influito sulla condizione atletica di fine stagione. Posso dire che Pioli ha gestito la rosa, dal punto di vista atletico, nel migliore dei modi. Il Milan ha avuto un paio di flessioni ma non marcate come quelle dell’Inter. Io più che sull’età della rosa mi soffermerei sull’abilità di Pioli e del suo staff di preparatori atletici, perché siamo a fine stagione e se faccio il paragone tra il Milan che ho visto contro l’Empoli e il Milan che ho visto contro l’Atalanta dal punto di vista atletico c’è una crescita notevole. Quando fai crescere la squadra nel finale di stagione quando arrivano le partite decisive allora vuol dire che hai fatto un grande lavoro”.