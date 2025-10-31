Compagnoni non crede nel Milan: "Lo Scudetto resta un discorso tra Napoli ed Inter"

Maurizio Compagnoni, giornalista, si è così espresso a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre sulla Serie A e sulla lotta Scudetto: “Dopo la straordinaria stagione di Napoli Spalletti è andato male con la Nazionale ed aveva una voglia matta di cominciare: non so quanti, al posto suo, avrebbero detto di no alla Juventus. A me non preoccupa, in chiave Napoli, l’arrivo a Torino di Spalletti, perché semplicemente la squadra di Conte è più forte. Sono sicuro che con Spalletti la Juve possa migliorare, ma non può arrivare ai livelli del Napoli, a meno che non faccia dei capolavori di mercato a gennaio.

Spalletti può fare disastri alla Juve? Non penso: farà un buon lavoro e porterà la Juve nelle prime quattro in classifica, ma lo scudetto resta un discorso tra Napoli ed Inter, non ci metto neanche il Milan. Spalletti può far bene, ma non miracoli. La Juve ha speso 300 milioni negli ultimi anni, non dimentichiamolo. La priorità del Napoli, avendo ora tre gare delle quali due in campionato e una con l’Eintracht in Champions, penso sia sempre la serie A, conoscendo Conte. Con il Como non sarà facile, l’assenza di De Bruyne è pesante anche se il 4-3-3 è un modulo più adatto all’organico azzurro”.