Compagnoni: "Quale sarà il vero Abraham? Se è quello del primo anno in Italia allora è un super colpo"

In merito all'arrivo in prestito di Abraham al Milan, è intervenuto così il giornalista e opinionista sportivo Maurizio Compagnoni. Queste le sue parole a Sky Sport:

"Okafor e Jovic non sono delle vere prime punte, e quindi fanno fatica a sostituire Morata. Allora, Abraham ha fatto 3 stagioni alla Roma, l'ultima non ha mai giocato perchè infortunato, nel secondo anno non ha fatto bene mentre alla prima stagione era stato straordinario. Se il Milan ritrovasse quel giocatore, quell'Abraham allora i rossoneri hanno fatto un colpo incredibile".