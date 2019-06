Compagnoni su Giampaolo: "E' un tecnico con idee, il Milan ha bisogno di un allenatore così"

Ai microfoni di SkySport24, Maurizio Compagnoni ha commentato così l'arrivo di Marco Giampaolo sulla panchina del Milan: "Che Giampaolo fosse bravo si sapeva da tempo visto che nel 2009 era stato un passo dalla Juve. Il mancato sbarco in bianconero lo ha un po' disorientato, tanto che per qualche stagione non è stato più lui, ma da Empoli in poi ha fatto molto bene. E' uno che insegna calcio e sa migliorare i calciatori. E' un tecnico con idee e per il Milan attuale serve un allenatore così. Giampaolo è l'uomo giusto per i rossoneri".