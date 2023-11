Compagnoni su Jovic: "Indolente. L'unica grande stagione fu da seconda punta"

Maurizio Compagnoni, intervenuto in studio a Sky Sport 24, ha parlato di Luka Jovic che molto probabilmente giocherà titolare sabato contro la Fiorentina, il suo passato. Queste le sue parole: "Jovic l’unica grande stagione l’ha fatta da seconda punta. Un giocatore stranissimo. Ma non è solo un problema di ruolo: non era un giocatore da Real, tornato all’Eintracht non era nella stessa posizione, poi alla Fiorentina il modulo di Italiano prevedeva una sola punta centrale… Pur non giocando nel suo ruolo, questo ragazzo deve dare di più, è indolente. Ha perso entusiasmo e autostima, non lo so. Sabato diventa una chance fondamentale".