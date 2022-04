Compagnoni sul Milan: "Non vedo una squadra in crisi. Ci sarà grande voglia di rivalsa dopo la sconfitta nel derby"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Presente negli studi di SkySport24, Maurizio Compagnoni ha commentato così la sconfitta del Milan contro l'Inter nel derby di Coppa Italia: "Si è parlato tanto delle possibili ripercussioni prima del derby di Coppa Italia. Io non credo che ce ne saranno. Non è che per aver perso il derby il Milan mollerà in campionato, anzi i rossoneri potranno avere ulteriori motivazioni, tenendo conto anche delle polemiche per il gol annullato. Ci sarà sicuramente voglia di rivalsa nel gruppo milanista. Sul piano della prestazione il Milan non mi è dispiaciuto, non vedo una squadra in crisi".