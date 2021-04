Compagnoni sulla corsa Champions: "È complicata per tutti, sono in cinque per tre posti"

Presente negli studi di SkySport24, Maurizio Compagnoni ha rilasciato queste parole sulla corsa Champions: "La corsa Champions è complicata per tutti, sono in cinque per tre posti. Il Milan ha un piccolo vantaggio, ma il suo rendimento in casa è preoccupante. Ci sono ancora diversi scontri diretti, alla fine due squadre di queste resteranno fuori dalla Champions".