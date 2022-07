Compleanno di Adli, Yacine festeggia anche con Leao: la foto social

Nella giornata di ieri Yacine Adli ha compiuto 22 anni, festeggiando il suo primo compleanno con la maglia rossonera addosso. Oltre alle buone prestazioni fatte intravedere in campo, il francese si è già inserito benissimo nello spogliatoio. Lo dimostra la foto pubblicata da Rafa Leao ieri sera nelle sue storie di Instagram: serata passata a festeggiare insieme per portoghese e Adli. L'intesa fuori dal campo è già stata trovata, per quella in campo siamo già sulla buona strada.