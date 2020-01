Comune di Milano: divieto di circolazione del 2 febbraio, i dettagli

Il Comune di Milano ha comunicato che nella giornata di domenica 2 febbraio, giorno di Milan-Verona, in città sarà in vigore dalle 10 alle 18 il divieto di circolazione di tutti i veicoli. Il trasporti pubblici saranno potenziati e, per consentire a chi arriva da fuori città di servirsene, saranno esclusi dal divieto di circolazione i parcheggi di interscambio posti in corrispondenza delle stazioni periferiche dei mezzi pubblici. Per facilitare l'accesso alle aree di sosta presso lo stadio di San Siro, a partire dalle ore 12, saranno esclusi dal blocco alcuni tratti stradali che sono indicati nell'ordinanza.