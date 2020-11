Comune di Milano, nuovo regolamento: divieto di fumare alle fermate dei mezzi pubblici e allo stadio

Il Comune di Milano ha recentemente approvato il nuovo regolamento per la qualità dell'aria. La decisione di Palazzo Marino, in particolare, porterà alcuni precisi accorgimenti come il divieto di fumare alle fermate dei mezzi pubblici, nei cimiteri, nei parchi, nei campi sportivi e negli stadi oltre nel raggio di 10 metri da altre persone. La misura entrerà in vigore dal primo gennaio 2021. Non sarà dunque più consentito fumare all'interno di San Siro, a meno che non si possa stare a 10 metri di distanza dalle altre persone. Dal gennaio 2025, invece, sarà estesa a tutte le aree pubbliche all'aperto.